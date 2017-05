Minyak Dunia Tergelincir 1% Akibat Kekhawatiran Permintaan Lemah

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak dunia tergelincir sebanyak satu persen pada Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itu terjadi karena meningkatnya produksi minyak mentah di Libya dan Amerika Serikat (AS) yang menentang pengurangan produksi OPEC yang bertujuan untuk membersihkan sumber pasokan.



Tanda-tanda pertumbuhan manufaktur yang lebih lambat dari perkiraan di Tiongkok dan angka yang lebih lemah untuk sentimen manufaktur AS juga membebani ekspektasi permintaan minyak dan pasar. Tentu hal itu tidak sejalan dengan sejumlah pihak yang berharap agar harga minyak dunia bisa kembali di level yang tinggi.

Patokan global Brent crude LCOc1 untuk Juli turun 53 sen menjadi USD51,52 per barel. Sementara minyak mentah AS CLc1 untuk Juni turun 49 sen atau satu persen menjadi USD48,84 per barel. Volume ringan dengan sekitar 336.000 kontrak bulan depan AS berpindah tangan, kurang dari rata-rata harian 520.000 kontrak. Harga minyak AS turun dalam sembilan dari 13 sesi."Pasar terus memburu bagian bawah," kata Manajer Riset Pasar Tradition Energy Gene McGillian, di Stamford, Connecticut, seperti dikutip dari Reuters, Selasa 2 Mei 2017.Minyak mentah AS telah kehilangan hampir sembilan persen sejak 11 April, terbebani oleh ketidaksabaran pasar dengan lambannya penarikan persediaan di seluruh dunia bahkan setelah produsen minyak utama sepakat akhir tahun lalu untuk memangkas produksi sebesar 1,8 juta barel per hari untuk paruh pertama 2017.OPEC dan negara-negara non-OPEC yang berpartisipasi bertemu pada 25 Mei untuk membahas apakah akan memperpanjang pengurangan tersebut. Mengingat persediaan tetap tinggi dan harga setengahnya pada tingkat pertengahan 2014, anggota OPEC termasuk eksportir utama Arab Saudi mendukung memperpanjang pembatasan.Perusahaan Minyak Nasional Libya mengatakan produksi telah meningkat di atas 760.000 bpd, tertinggi sejak Desember 2014, dengan rencana untuk terus meningkatkan produksi. Anggota OPEC tersebut telah dikeluarkan dari perkiraan pemotongan produksi karena konflik bersenjata telah mengurangi produksi secara keseluruhan.(ABD)