Menteri Ekonomi ASEAN Gali Kemitraan dengan Jepang

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri-menteri ekonomi dari negara anggota ASEAN berupaya untuk terus menggali potensi hubungan kemitraan dengan Jepang dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi, meskipun masih dibayangi oleh ketidakpastian global.



Dalam keterangan tertulis yang diterima Antara, Jumat 7 April 2017, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa di tengah ketidakpastian perdagangan dunia seperti saat ini, ASEAN dan Jepang justru berupaya menggali lebih jauh potensi hubungan kemitraan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi.

"Hal tersebut merupakan respons yang dapat ditunjukkan oleh ASEAN bersama mitranya di kawasan, dalam hal ini Jepang," kata Enggartiasto di sela-sela welcoming dinner di Tokyo.Dalam roadshow tersebut, menteri-menteri ekonomi ASEAN akan mempelajari lebih jauh potensi kerja sama yang besar dengan Jepang dalam hal inovasi, kewirausahaan, dan pengembangan industri baru.Para menteri juga berharap bahwa melalui roadshow tersebut dapat diidentifikasi berbagai solusi untuk menghadapi tantangan mobilitas usaha, kebutuhan energi, dan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi."Ini respons terhadap kegalauan yang mulai tumbuh bahwa dunia berada di bawah ancaman perang dagang yang kalau benar terjadi akan sangat sulit diperbaiki," jelas Enggartiasto.Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN pada 6 April 2017 memulai rangkaian kegiatan roadshow di Tokyo yang akan dilanjutkan ke Kyoto, Osaka dan berakhir pada 8 April di Wakayama City. Roadshow tersebut bertajuk "Era Baru Kerja Sama Ekonomi ASEAN-Jepang untuk Mengukir Masa Depan Bersama ASEAN dan Jepang dengan Mendukung Industri Baru dan UKM".Menandai hari pertama pelaksanaan roadshow, para Menteri Ekonomi ASEAN diterima oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Chiyoda Ward, Tokyo.Dalam kesempatan tersebut, Abe menekankan arti penting ASEAN bagi Jepang dalam hubungan ekonomi saat ini dan ke depan. Roadshow itu diadakan atas kerja sama Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN, Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI), serta Sekretaris Jenderal ASEAN.Kegiatan ini didukung pula oleh AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee (AMEICC), the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), pelaku usaha, dan berbagai lembaga lainnya seperti Japan External Trade Organization (JETRO).(AHL)