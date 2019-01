Fed Peringatkan Dampak Negatif Perpanjangan Penutupan Pemerintah AS

Washington: Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengatakan penutupan pemerintah federal yang berkepanjangan jelas akan berdampak pada perekonomian. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump perlu mengambil keputusan untuk segera menghentikan penutupan tersebut.



Selama wawancara di The Economic Club of Washington, Powell mengatakan, penutupan yang berkelanjutan menghentikan beberapa umpan data yang diperlukan the Fed dan membuat prospek ekonomi AS kurang jelas sehingga menyulitkan pembuatan kebijakan.

"Kami akan memiliki gambaran yang kurang jelas tentang ekonomi jika itu (penutupan) berjalan lebih lama," kata Powell, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 11 Januari 2019. Biro Analisis Ekonomi (BEA), kantor di bawah Departemen Perdagangan AS, telah berhenti memperbarui data selama berminggu-minggu karena penutupan.



BEA memantau Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat dan banyak indikator penting lainnya, termasuk satu set data yang disebut Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi, yang merupakan indikator inflasi yang paling disukai the Fed.



Biro Sensus Amerika Serikat, yang menyediakan data mengenai perdagangan internasional, manufaktur, konstruksi, perumahan dan banyak lainnya, juga menghentikan pembaruan data lebih lanjut karena kelangkaan dana federal.



Bagi beberapa investor yang baru saja melewati volatilitas baru-baru ini di pasar keuangan, kurangnya data juga mempersulit mereka untuk mengukur kinerja ekonomi. Ketua the Fed juga memperingatkan bahwa jika perpanjangan penutupan terjadi, dampak pada ekonomi akan muncul dalam data dengan cukup jelas.



Pertarungan partisan telah memaksa penutupan sebagian pemerintah yang membentang hingga hari ke-20 dan, tanpa akhir yang terlihat, akan membuatnya menjadi yang terpanjang dalam sejarah AS.





(ABD)