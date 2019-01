Fed: AS Hanya Perlu Menaikkan Suku Bunga Sekali

Atlanta: Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (the Fed) mungkin hanya perlu menaikkan suku bunga sekali pada 2019. Kegelisahan para eksekutif bisnis tentang ekonomi dan perlambatan global merupakan faktor yang menahan bank sentral AS menaikkan suku bunganya.



"Saya pada satu langkah untuk 2019," kata Bostic, seperti dilansir dari Antara, Selasa, 8 Januari 2019.

Meskipun pertumbuhan ekonomi AS lebih cepat dari yang diharapkan pada 2018 dan mendorong the Fed menaikkan suku bunga empat kali, Bostic mengatakan, kontak-kontak bisnisnya tampak kurang percaya tentang bulan-bulan mendatang, sementara "awan" telah berkembang di luar negeri.



"Awan, kegugupan, telah membawa saya ke suatu tempat di mana saya ingin memastikan bahwa kita tidak bertindak terlalu agresif," kata Bostic dalam sebuah acara di Rotary Club of Atlanta.



Bostic bukan anggota komite kebijakan penetapan suku bunga the Fed tahun ini. Tetapi komentar-komentarnya menunjukkan bagaimana kombinasi aksi jual baru-baru ini di pasar saham dan data ekonomi yang lemah dari Tiongkok dan Eropa telah mulai menggeser tenor percakapan di bank sentral AS.



Seain itu, tambahnya, terdapat daftar masalah-masalah potensial termasuk penutupan sebagian Pemerintahan AS saat ini, yang telah menyebabkan ratusan ribu karyawan federal tanpa gaji.



"Jika itu bertahan lebih lama, ini bisa menjadi lebih material," kata Bostic, dengan keluarga-keluarga mungkin terpaksa mengurangi pengeluaran, dan kreditor menghadapi keputusan tentang apa yang harus dilakukan jika orang-orang menunggak dalam pembayaran sewa dan kredit kepemilikan rumah (hipotek).



Pekan lalu, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan bank sentral akan sabar ketika ia menilai apa yang harus dilakukan selanjutnya. Khususnya ketika kebijakan suku bunga jangka pendek the Fed mendekati netral. Bostic mengatakan bank sentral perlu berhati-hati untuk tidak melangkah terlalu jauh dan dengan tidak sengaja memperketat pasar kredit terlalu banyak.









(ABD)