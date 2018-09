Tarif Baru Trump Berpotensi jadi Gelombang Kejut bagi Tiongkok

New York: Produk-produk teknologi yang bersentuhan dengan konsumer sejauh ini kebanyakan lolos dari panasnya perang dagang yang sedang berlangsung. Tetapi jika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memaksakan kembali tarif baru ke Tiongkok maka hal itu bisa memukul sektor tersebut dengan keras.



Kepala Ekonom Asia Pasifik IHS Markit Rajiv Biswas mengatakan produk seperti ponsel, jam tangan pintar, dan perangkat dapat dipakai lainnya dapat ditargetkan pada putaran tarif berikutnya. Sementara Chief Economist ANZ Greater China Raymond Yeung menunjuk ke telepon seluler serta konsumen lainnya yang bisa terancam tarif baru.

"Jika Administrasi AS memberlakukan tahap ketiga dari langkah-langkah tarif pada lebih dari USD267 miliar barang Tiongkok maka ini akan secara signifikan meningkatkan gelombang kejut ekonomi kepada eksportir Tiongkok," kata Biswas, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 29 September 2018.



Apple mengatakan awal bulan ini bahwa tarif AS dapat memengaruhi Apple Watch dan AirPods serta adaptor dan pengisi daya untuk sejumlah produk. Namun menurut daftar tarif terbaru yang dikeluarkan dalam minggu ini, mereka telah terhindar sejauh ini.



Mobil adalah sektor lain yang dapat terus ditargetkan, kata Carol Liao, seorang ekonom senior Tiongkok di JP Morgan. Menurut ANZ barang-barang utama yang dipertaruhkan termasuk barang-barang konsumsi, yang membentuk 45 persen ekspor Tiongkok ke AS, dan otomotif, mencapai sebesar empat persen.



Putaran tarif berikutnya, menurut Biswas, kemungkinan besar akan menghantam perusahaan multinasional besar yang memproduksi barang di Tiongkok untuk diekspor, serta usaha kecil dan menengah Tiongkok yang merupakan bagian dari rantai pasokan global.





(ABD)