Gerak Harga Minyak Dunia Masih Perkasa

New York: Harga minyak dunia terus meningkat pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) setelah data resmi menunjukkan penurunan stok minyak Amerika Serikat (AS) yang jauh lebih besar dari perkiraan. Adapun negara anggota OPEC dan bukan anggota terus berupaya mendorong harga minyak dunia kembali di level yang tinggi.



Mengutip Xinhua, Jumat, 29 Juni 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus naik USD0,69 untuk menetap di USD73,45 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus bertambah sebanyak USD0,23 menjadi USD77,85 per barel di London ICE Futures Exchange.

Administrasi Informasi Energi (EIA) AS mengatakan dalam laporan mingguan bahwa stok minyak mentah AS turun sebanyak 9,9 juta barel pekan lalu, menandai penurunan mingguan terbesar sepanjang tahun ini. Stok bensin naik 1,2 juta barel selama seminggu, sementara stok distilat tidak berubah selama seminggu, menurut EIA.







Sementara itu, pedagang terus mengawasi produksi di fasilitas minyak pasir Syncrude Kanada 360.000 barel per hari, yang telah ditutup selama lebih dari seminggu, di tengah laporan yang mengatakan fasilitas itu mungkin tetap offline sampai Juli.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 98,46 poin atau 0,41 persen menjadi 24.216,05. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 16,68 poin atau 0,62 persen menjadi 2,716.31. Kemudian indeks Nasdaq Composite naik 58,60 poin atau 0,79 persen menjadi 7.503,68.



Perekonomian AS melambat lebih dari perkiraan sebelumnya pada kuartal pertama, terbebani oleh belanja konsumen terlemah dalam hampir lima tahun. Produk Domestik Bruto (PDB) riil meningkat pada tingkat tahunan 2,0 persen di kuartal pertama 2018, Departemen Perdagangan AS mengatakan dalam estimasi ketiga.









(ABD)