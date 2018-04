Meningkatnya Ketegangan AS-Tiongkok Hantam Wall Street

New York: Saham-saham Amerika Serikat (AS) berakhir lebih rendah pada perdagangan Jumat waktu setempat, dengan Dow terjun lebih dari 700 poin. Meningkatnya ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat membebani pasar.



Melansir Xinhua, Sabtu, 7 April 2018, indeks Dow Jones Industrial Average terhapus 572,46 poin atau 2,34 persen ke 23.932,76. The S & P 500 mengalami penurunan 58,38 poin atau 2,19 persen, menjadi 2.604,46. The Nasdaq Composite Index turun 161,44 poin atau 2,28 persen ke 6.915,11.

Sementara the VIX Index, yang mengukur ekspektasi pasar volatilitas masa depan, melonjak 13,09-21,42 pada akhir perdagangan.



Presiden AS Donald Trump telah meminta AS Trade Representative untuk mempertimbangkan tarif tambahan USD100 miliar kepada Tiongkok, ratcheting ketegangan perdagangan dan terjun pertumbuhan ekonomi dalam ketidakpastian.



Tiongkok akan melawan "pada biaya apapun" dan mengambil "tindakan penanggulangan yang komprehensif" jika AS terus unilateral, praktik proteksionis yang, juru bicara dengan Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan Jumat.



Hal ini datang setelah kedua belah pihak awal pekan ini meluncurkan daftar produk senilai USD50 miliar diimpor dari sisi lain yang akan dikenakan tarif yang lebih tinggi.



Investor juga memperhatikan dekat dengan pidato terbaru dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell, yang mengatakan pada Jumat bahwa bank sentral mungkin akan perlu terus menaikkan suku bunga untuk menjaga inflasi di bawah kendali.



"Saham AS berada dalam tekanan karena suku bunga AS yang lebih tinggi dan tarif perdagangan meningkat digabungkan dengan kelemahan dalam pemimpin pasar sejarah Amazon, Tesla dan Facebook," Brendan Ahern, Chief Investment Officer, Krane Dana Advisors, LLC, kepada Xinhua.



Pekerjaan nonpertanian mengecewakan melaporkan sentimen investor juga penyok. AS total pekerjaan nonfarm payroll naik tipis sebesar 103 ribu di Maret, jauh di bawah konsensus pasar meningkat 193 ribu pekerjaan, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan pada Jumat. Tingkat pengangguran tidak berubah pada 4,1 persen di Maret.



Di pasar lain, dolar AS turun terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,39 persen di 90,106 pada akhir perdagangan.



Sementara itu, harga minyak juga jatuh karena ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat penyok sentimen investor.



The West Texas Intermediate untuk pengiriman Mei turun USD1,48 menjadi USD62,06 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni turun USD1,22 menjadi USD67,11 per barel di London ICE Futures Exchange.





(AHL)