Indeks FTSE-100 Inggris Ditutup Melonjak 0,30%

London: Saham-saham Inggris ditutup menguat pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), dengan indeks acuan FTSE-100 di Bursa Efek London naik 22,84 poin atau 0,30 persen, menjadi 7.543,20 poin.



Mengutip Antara, Kamis, 3 Mei 2018, Evraz, kelompok penambangan internasional, melonjak 5,17 persen, merupakan peraih keuntungan terbesar di antara saham-saham unggulan. Disusul oleh saham Anglo American dan Glencore, yang masing-masing meningkat 3,17 persen dan 3,16 persen.

Di sisi lain, Paddy Power Betfair, perusahaan taruhan terbesar Inggris, mencatat kerugian paling besar di antara saham-saham unggulan, dengan sahamnya jatuh 6,27 persen. Diikuti oleh saham J Sainsbury, jaringan supermarket Inggris, yang merosot 3,02 persen, serta Direct Line Insurance Group, perusahaan asuransi Inggris, turun 2,79 persen.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average turun 174,07 poin atau 0,72 persen, menjadi berakhir di 23.924,98 poin. Indeks S&P 500 berkurang 19,13 poin atau 0,72 persen, menjadi ditutup pada 2.635,67 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 29,81 poin atau 0,42 persen lebih rendah, menjadi 7.100,90 poin.



Bank sentral AS atau Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya sejalan dengan ekspektasi pasar, sementara mengungkapkan keyakinan bahwa inflasi mendekati targetnya sebesar dua persen.



"Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan untuk mempertahankan kisaran target suku bunga federal fund di 1,5 hingga 1,75 persen," kata the Fed dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari.



Pernyataan itu menunjukkan kepercayaan bank sentral atas inflasi dan mengakui bahwa tingkat inflasi inti telah bergerak mendekati target bank sentral dua persen. "Inflasi pada basis 12 bulan diperkirakan akan berjalan mendekati target simetris Komite dua persen selama jangka menengah," kata the Fed.









(ABD)