Sentimen Konsumen AS Melemah di Mei 2018

New York: Sentimen konsumen Amerika Serikat (AS) datang lebih lemah dari yang diharapkan pembacaan akhir Mei. Survei yang dilakukan University of Michigan tentang sikap konsumen mencapai angka 98 dalam pembacaan terbaru. Sedangkan ekonom yang disurvei memperkirakan sikap konsumen mencapai 98,8, dibandingkan dengan bulan sebelumnya.



"Survei di Mei menemukan bahwa konsumen mengantisipasi keuntungan pendapatan yang lebih kecil dari sebulan atau tahun yang lalu, meskipun mereka mengantisipasi tingkat pengangguran untuk menstabilkan pada 18 tahun terendah saat ini," kata Kepala Ekonom Richard Curtin, seperti dikutip dari CNBC, Senin, 28 Mei 2018.

Referensi konsumen untuk harga diskon pada barang-barang seperti kendaraan dan rumah jatuh ke posisi terendah dekade, menurut Curtin. "Laju pertumbuhan konsumsi pribadi akan tetap sekitar 2,6 persen selama tahun depan," kata Curtin.







Indeks tersebut hanya turun sedikit sejak melonjak ke level tertingginya sejak 2004 pada Maret dengan pembacaan di 101,4. Indeks ini mengukur 500 sikap konsumen pada prospek ekonomi masa depan di bidang-bidang seperti keuangan pribadi, inflasi, pengangguran, kebijakan pemerintah, dan suku bunga.



Di sisi lain, penjualan rumah di AS tercatat turun lebih dari yang diharapkan pada April 2018. Kondisi itu terjadi karena kekurangan properti untuk dijual yang terus membebani pasar. Ada harapan agar kondisi ini bisa terus membaik di masa-masa yang akan datang.



National Association of Realtors mencatat, penjualan rumah yang ada turun sebanyak 2,5 persen ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman pada angka 5,46 juta unit bulan lalu. Sedangkan kecepatan penjualan Maret tidak direvisi.



Penurunan dalam penjualan rumah yang ada terjadi setelah dua bulan berturut-turut meningkat. Akun penjualan semacam itu untuk sekitar 90 persen dari penjualan rumah AS. Ekonom yang disurvei telah memperkirakan penjualan rumah yang ada turun 0,2 persen pada bulan lalu.









