Meksiko Dinilai Perlu Diversifikasi Perdagangan Usai Tarif Trump

Meksiko: Meksiko harus mendiversifikasi hubungan perdagangannya dan lebih lanjut membuka ekonominya untuk melawan tarif baru dari Amerika Serikat (AS). Selain itu, Meksiko harus membuat mata rantai produksinya lebih efisien dan efektif di masa mendatang guna menopang pertumbuhan ekonomi.



"Meksiko lebih baik memiliki ekonomi yang terbuka sehingga dapat meningkatkan efisiensi seperti yang telah terjadi di banyak wilayah dan di banyak sektor," ungkap Manuel Molano dari Mexican Institute for Competitiveness (IMCO), seperti dikutip dari Xinhua, Jumat, 22 Juni 2018.

Menurutnya pilihan terbaik bagi Meksiko adalah menjadi pusat manufaktur secara global. Selain itu, lanjutnya, Meksiko harus mencari cara untuk mengganti barang-barang tertentu yang diimpornya dari Amerika Serikat dengan mengambilnya dari negara lain, seperti Tiongkok.



Molano juga merekomendasikan agar Meksiko menahan diri dari pembalasan berlebihan terhadap tarif baru AS karena itu hanya akan menjadi bentuk baru proteksionisme. Namun, ia mendesak Meksiko untuk menggunakan keanggotaannya dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menentang tarif AS.







"Apa yang harus kami jelaskan kepada semua negara di dunia adalah kita tidak boleh terlibat dalam perang dagang, dan Amerika Serikat harus melakukannya sendiri sampai ia menyadari bahwa itu adalah kesalahan," kata Molano.



Amerika Serikat baru-baru ini mengumumkan telah memberlakukan tarif terhadap miliaran dolar AS atas impor dari Kanada, Tiongkok, Meksiko, dan Uni Eropa, dalam upaya untuk mengurangi defisit perdagangannya. Keputusan tersebut telah menimbulkan reaksi dari sejumlah negara.



"Bagi ekonomi besar seperti Amerika Serikat untuk melakukan perang dagang bisa memiliki manfaat dalam jangka pendek, tetapi manfaat ini tidak berkelanjutan dalam jangka panjang," pungkas Molano.









