Emas Dunia Naik Tipis Usai Pasar Saham AS Melemah

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik tipis pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Penguatan terjadi karena pasar saham Amerika Serikat (AS) melemah di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan mitra utamanya.



Mengutip Antara, Selasa, 19 Juni 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus naik sebanyak USD1,6 atau 0,13 persen menjadi ditutup di USD1.280,10 per ons. Ketika ekuitas mencatat kerugian, logam mulia biasanya naik karena investor mencari aset-aset safe haven seperti emas sebagai tempat untuk berlindung.

Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan mitra-mitra utamanya telah memicu penurunan di pasar ekuitas. Sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average turun 165,10 poin atau 0,66 persen menjadi 24.925,38 poin pada pukul 16.37 GMT. Sementara S&P 500 dan Nasdaq mengikuti penurunan Dow.



Namun, dolar Amerika Serikat (USD) yang lebih kuat menahan kenaikan emas berjangka lebih lanjut. Indeks USD yang merupakan ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya berada jauh di atas 94 pada Senin 18 Juni 2018.







Federal Reserve AS menaikkan suku bunga utama pada Rabu 13 Juni lalu sebesar 25 basis poin dan mengindikasikan dua kenaikan lagi yang akan datang tahun ini. Kondisi tersebut memberikan dukungan tambahan terhadap pergerakan USD.



Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS naik atau tetap kuat, emas berjangka akan merasakan tekanan dan jatuh.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun USD4 sen AS atau 0,24 persen menjadi menetap di USD16,44 per ons. Platinum untuk penyerahan Juli turun USD3,9 atau 0,44 persen menjadi ditutup pada USD883,90 per ons.









(ABD)