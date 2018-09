Nasdaq Dorong Wall Street Ditutup Bervariasi

New York: Saham-saham di Wall Street bervariasi pada penutupan perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Kondisi itu terjadi karena para investor mempertimbangkan sekumpulan data ekonomi utama terbaru dari Amerika Serikat (AS).



Mengutip Antara, Rabu, 26 September 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 69,84 poin atau 0,26 persen menjadi berakhir di 26.492,21 poin. Indeks S&P 500 turun 3,81 poin atau 0,13 persen, menjadi ditutup di 2.915,56 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 14,22 poin atau 0,18 persen lebih tinggi menjadi 8.007,47 poin.

Harga rumah naik sebesar 6,0 persen secara tahunan pada Juli, lebih lambat dari kenaikan Juni, menurut indeks nasional S&P Case-Shiller nasional. Indeks 20 kota naik 5,9 persen secara tahunan, turun dari pertumbuhan 6,4 persen pada Juni. Indeks 10 kota naik 5,5 persen secara tahunan, turun dari pertumbuhan 6,0 persen di bulan sebelumnya.



Kota Las Vegas, Seattle, dan San Francisco terus melaporkan kenaikan tahun ke tahun tertinggi di antara 20 kota. Pada Juli, Las Vegas memimpin dengan kenaikan harga 13,7 persen dari tahun ke tahun, diikuti oleh Seattle dengan peningkatan 12,1 persen dan San Francisco dengan kenaikan 10,8 persen.



"Kenaikan harga rumah mulai menyusul dengan perumahan. Perlambatan meluas," kata Direktur Pelaksana dan Ketua Komite Indeks S&P Dow Jones Indices David M. Blitzer. Sementara itu, Indeks Kepercayaan Konsumen The Conference Board meningkat menjadi 138,4 pada September, naik dari 134,7 pada Agustus.



"Penilaian konsumen terhadap kondisi-kondisi saat ini tetap sangat menguntungkan, didukung oleh pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang kuat," kata Direktur Indikator Ekonomi The Conference Board Lynn Franco.



Para investor juga terus mengawasi pertemuan kebijakan dua hari Federal Reserve AS, karena bank sentral diprediksi menaikkan suku bunga setelah mengakhiri pertemuannya pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB).









(ABD)