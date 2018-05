PBB Perkirakan PDB AS Tumbuh 2,5% di 2018

New York: PBB melaporkan bahwa perekonomian Amerika Serikat (AS) beroperasi mendekati kapasitas penuh dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan mencapai 2,5 persen pada 2018 dan mencapai 2,3 persen pada 2019. Sejumlah kebijakan yang diambil Presiden AS Donald Trump dinilai memberikan efek terhadap perekonomian.



"Meski aktivitas sedikit moderasi pada kuartal I-2018, prospek untuk tahun ini tetap kuat didukung oleh langkah-langkah stimulus fiskal utama yang diperkenalkan dalam pemotongan pajak dan Undang-Undang Pekerjaan pada Desember 2017 dan Undang-Undang Anggaran Bipartisan 2018," kata PBB, seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu, 19 Mei 2018.

Walau rata-rata tarif pajak penghasilan AS tercatat telah turun sebanyak dua persentase poin tahun ini, namun laporan tersebut menunjukkan ketidaksetaraan upah setelah pajak diperkirakan terus meningkat. Kondisi itu karena rumah tangga berpendapatan tinggi menuai potongan lebih besar dari pemotongan pajak.







Dalam laporan PBB yang telah diperbarui yakni World Economic Situation and Prospects (WESP) 2018 disebutkan juga berkenaan dengan pengurangan pajak perusahaan AS bahwa penurunan tajam dalam tarif pajak perusahaan akan terus mendukung investasi dalam waktu dekat di negara tersebut.



Pada Undang-Undang Anggaran, laporan tersebut mengatakan pengeluaran federal tambahan AS akan berjumlah satu persen dari PDB pada 2018-2019. Langkah-langkah stimulus ini akan memungkinkan defisit federal AS untuk melebar dari 3,5 persen terhadap PDB pada 2017 menjadi sekitar lima persen di 2019 terhadap PDB.



Selain itu, utang pemerintah akan terus meningkat secara relatif terhadap PDB untuk dekade berikutnya. Pada saat yang sama, WESP 2018 menunjukkan angka pekerjaan AS yang positif, dan tingkat pengangguran telah turun menjadi 4,1 persen atau di bawah sebagian besar perkiraan tingkat ekuilibrium jangka panjangnya.









(ABD)