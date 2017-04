Yuan Tiongkok Menguat Jadi 6,8651 terhadap USD

Metrotvnews.com, Beijing: Kurs tengah nilai tukar mata uang Tiongkok renminbi atau yuan, mengalami penguatan sebanyak 289 basis poin menjadi 6,8651 terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada Kamis, menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing Tiongkok.



Mengutip Antara, Kamis 13 April 2017, di pasar spot valuta asing Tiongkok, yuan diperbolehkan untuk naik atau turun sebesar dua persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan. Kurs tengah yuan terhadap USD didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antar bank setiap hari kerja.

Sedangkan kurs USD sedikit menguat terhadap sebagian besar mata uang utama pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), namun tinggal di tingkat terendah dalam lima bulan terhadap yen di tengah meningkatnya risiko geopolitik.Yen Jepang melonjak hampir 1,2 persen terhadap greenback pada Selasa karena kemungkinan tindakan AS di Korea Utara meningkatkan permintaan investor terhadap aset-aset safe haven. Kenaikan yen merupakan kenaikan satu hari terbesar dalam tiga bulan.Yen tinggal di tingkat tertinggi terhadap dolar AS sejak pertengahan November pada Rabu 12 April 2017, karena sentimen risiko terus mendominasi pasar. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik tipis 0,02 persen menjadi 100,730 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh ke USD1,0600 dari USD1,0608, dan pound Inggris bertambah menjadi USD1,2497 dari USD1,2491 di sesi sebelumnya. Dolar Australia merosot ke USD0,7479 dari USD0,7495.(ABD)