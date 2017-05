Goldman Sachs Sebut Reli Komoditas Berbeda

Metrotvnews.com, New York: Goldman Sachs menyebut harga komoditas biasanya melakukan reli karena Federal Reserve Amerika Serikat (AS) menuju ke siklus penaikan tingkat suku bunga acuan, tapi mungkin akan berbeda kali ini. Tidak ditampik, sejumlah negara di dunia terus berharap agar harga komoditas bisa terus menguat sekarang ini.



Goldman Sachs mengungkapkan, secara historis harga komoditas melakukan kinerja yang terbaik saat the Fed menaikkan suku bunga Ini menjadi masuk akal secara intuitif karena alasan mengapa the Fed menaikkan suku bunga adalah ekonomi menunjukkan tanda-tanda overheating.

"Permintaan agregat dan kenaikan upah dan inflasi harga yang tepat adalah saat komoditi melakukan kinerja yang terbaik," kata Goldman, dalam pernyataanya, seperti dikutip dari Reuters, Rabu 10 Mei 2017, seraya menambahkan bahwa kenaikan suku bunga di Tiongkok juga cenderung bertepatan dengan kinerja komoditas yang lebih baik.Itu adalah dorongan dari overweight Goldman terhadap komoditas, dengan harapan untuk kinerja yang solid selama tahun depan karena the Fed menaikkan suku bunga dan pasar tenaga kerja berjalan pada pekerjaan penuh. Namun Goldman menunjuk tiga risiko yang bisa menggagalkan pandangannya.Pertama, dicatat bahwa perubahan teknologi dan produksi minyak serpih AS bisa memiliki dampak yang mendalam pada pengembalian komoditas. Sementara produksi minyak konvensional membutuhkan waktu untuk naik dan waktu respons untuk serpih jauh lebih pendek," katanya.Kedua, Goldman mengatakan bahwa tailwind Tiongkok mungkin akan memudar. Sebagai contoh, ini mengutip permintaan Tiongkok akan tembaga olahan, yang meningkat menjadi 10,2 juta ton pada 2015 dari 660.000 ton pada 1990, atau total 90 persen dari total pertumbuhan permintaan tembaga global."Ke depan, pertumbuhan permintaan Tiongkok untuk logam industri kemungkinan akan jauh lebih teredam, juga berkontribusi terhadap turunnya harga komoditas dibandingkan dengan pengalaman historis," kata Goldman.Ketiga, Goldman menunjuk pada risiko dari siklus pendaratan the Fed itu sendiri, mencatat bahwa kecepatan saat ini jauh lebih lambat dibandingkan dengan siklus sebelumnya di tengah pemulihan ekonomi AS dan global secara bertahap.(ABD)