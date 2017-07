Minyak Dunia Diprediksi Tetap di Bawah USD60/Barel

Metrotvnews.com, Jakarta: Analis pernah mempercayai kesepakatan yang dibuat oleh produsen minyak dapat mendongkrak harga minyak mentah hingga mencapai USD60 per barel dalam waktu singkat. Namun, Credit Suisse meyakini harga minya tidak akan medekati level tersebut hingga tahun 2020.



Mengutip CNBC, Selasa 25 Juli 2017, Bank Investasi menurunkan perkiraan harga minyak jangka panjang. Untuk minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun USD5 per barel menjadi USD57,5 per barel dan minyak mentah Brent juga turun USD5 per barel menjadi USD60 per barel pada tahun 2020.

Menurut Credit Suisse, pasar minyak dunia tidak akan bertahan hingga kuartal ketiga 2018. Bank Investasi berharap permintaan (demand) dan suplai akan seimbang hingga 2019.Seperti diketahui kelompok produsen minyak yang dipimpin oleh Arab Saudi telah memangkas produksi sebesar 1,8 juta barel per hari sampai Maret untuk mengurangi stok minyak global ke rata-rata lima tahun. Namun begitu, Credit Suisse yakin persedian masih mencapai 12 juta barel.Credit Suisse memproyeksikan bahwa OPEC yang dipimpin oleh Arab Saudi akan memperpanjang pemotongan produksi. Pemotongan produksi ini dilakukan sampai stok Amerika Serikat turun ke kisaran rata-rata lima tahun.(ABD)