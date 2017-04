Ubah Pendapat, Fitch Sebut Trump Bukan Ancaman Stabilitas Ekonomi Dunia

Metrotvnews.com, Washington: Dua bulan lalu, lembaga pemeringkat Fitch Ratings melihat President Donald Trump sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi. Yang tentu saja tidak hanya di Amerika Serikat (AS), tetapi juga dunia.



Sekarang, hal tersebut tampaknya telah berubah. Melansir CNBC, Rabu 12 April 2017, salah satu dari tiga perusahaan layanan peringkat utama di dunia ini mengeluarkan laporan yang sebagian besar mencerahkan.

Laporan yang dirilis Selasa waktu setempat itu memaparkan tentang keadaan keuangan domestik. Fitch, yang sebelumnya memberi peringatan mengerikan, menegaskan kembali rating kredit AAA untuk AS dan mengangkat prospek untuk pertumbuhan produk domestik bruto.Fitch mengharapkan ekonomi AS tumbuh pada tingkat 2,3 persen pada 2016 dan 2,6 persen pada 2018. Angka ini lebih baik 1,6 persen dari tingkat rata-rata PDB saat di bawah Presiden Barack Obama.Fitch pun mengaitkan prospek sebagian pro-pertumbuhan agenda Trump. "Fokus baru pemerintahan pada deregulasi dan pemotongan pajak telah mendorong bisnis yang lebih tinggi, percaya diri dan positif bagi pertumbuhan," tutur analis Fitch Charles Seville, dalam sebuah laporannya untuk klien.Tampaknya, dalam pandangan Fitch, pemotongan pajak tidak mungkin menghasilkan dorongan yang "abadi" dan besar untuk pertumbuhan ekonomi AS. Namun demikian, peringatan Fitch saat ini berbanding terbalik ketimbang laporannya pada awal Februari lalu. Saat itu, Fitch menyatakan bahwa administrasi Trump menyajikan risiko bagi kondisi ekonomi internasional dan kredit sovereign global.Presiden baru ini telah menyakiti "kebijakan prediktabilitas", dibandingkan "saluran komunikasi internasional dan norma-norma hubungan" yang telah menciptakan ancaman perubahan tak terduga tiba-tiba dalam kebijakan AS dengan potensial implikasi global.Semua gangguan dapat menimbulkan ancaman downgrade kredit ke mitra dagang AS, meskipun Fitch mengakui kemudian bahwa banyak yang bisa berubah.Fitch pun sempat khawatir Trump akan membentuk agenda proteksionis dengan tarif yang akan memulai perang dagang internasional. Namun, Trump telah melunak sejak pertemuannya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.Namun demikian, Fitch juga memperingatkan tentang perdagangan dan menunjukkan bahwa utang publik AS itu mencapai tingkat berbahaya. Seville mengatakan pihaknya tidak mengantisipasi penurunan peringkat utang AS di masa depan."Peningkatan proteksionisme perdagangan dan pembatasan pada imigrasi akan negatif bagi pertumbuhan jangka menengah," tambah Seville.Fitch tidak sendirian dalam peringatannya tentang agenda Trump. Selama kampanye, Kepala Ekonom Moody Analytics Mark Zandi juga memperingatkan bahwa rencana presiden baru ini akan menyebabkan resesi yang cukup besar.(AHL)