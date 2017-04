Kenaikan Suku Bunga AS Pertahankan Momentum Kesempatan Kerja

Metrotvnews.com, New York: Rencana Federal Reserve atau the Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga Amerika Serikat (AS) secara bertahap ditujukan untuk mempertahankan momentum penuh kesempatan kerja dan inflasi mendekati angka dua persen. Hal itu akan dilakukan tanpa membiarkan ekonomi terlalu overheating.



"Saya pikir kami memiliki ekonomi yang sehat sekarang," kata Ketua the Fed Janet Yellen, dalam sebuah acara di Universitas Michigan Ford School of Public Policy, seperti dikutip dari Reuters, Rabu 12 April 2017.

Pengangguran sekarang ini sedikit di bawah angka 4,5 persen dan para pejabat the Fed berpikir kondisi itu merupakan sinyal terhadap data kesempatan kerja yang kuat dan inflasi cukup dekat dengan tujuan angka dua persen dari the Fed. Bahkan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus tumbuh pada kecepatan yang moderat."Padahal sebelumnya kami memiliki kaki untuk menekan pedal gas guna mencoba memberikan ekonomi sebuah keuletan dan sekarang perekonomian mungkin bergerak tetap stabil. Untuk menekan gas itu kita perlu menekan keras. Itu sikap yang lebih baik dari kebijakan moneter," kata Yellen.Di pasar obligasi, AS Treasury tercatat mengalami sedikit perubahan setelah pernyataan Yellen. Adapun the Fed menaikkan suku bunga acuan di Maret untuk ketiga kalinya sejak resesi besar, dan pejabat the Fed paling mengharapkan bank sentral untuk menaikkan kembali suku bunga dimaksud setidaknya dua kali pada tahun ini."Kami pikir jalan bertahap kenaikan tingkat suku bunga jangka pendek bisa membawa kita tapi kami tidak ingin menunggu terlalu lama," pungkas Yellen.(ABD)