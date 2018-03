Suku Bunga Naik Buat Wall Street Ditutup Lebih Rendah

New York: Bursa saham Wall Street berakhir lebih rendah pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), setelah Federal Reserve memutuskan untuk menaikkan suku bunga. Pejabat the Fed sebagian besar berharap ekonomi Amerika Serikat (AS) akan tumbuh lebih cepat pada tahun ini dan tahun depan, didorong oleh stimulus fiskal dan peningkatan permintaan luar negeri.



Mengutip Xinhua, Kamis, 22 Maret 2018, indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 44,96 poin, atau 0,18 persen, menjadi 24.682,31. Sedangkan S&P 500 turun 5,01 poin, atau 0,18 persen, menjadi 2,711.93. Indeks Nasdaq Composite turun 19,02 poin, atau 0,26 persen, menjadi 7.345,29.

Bank Sentral AS pada Rabu menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dan mengisyaratkan dua kenaikan suku bunga pada 2018, dengan alasan memperkuat prospek ekonomi dalam beberapa bulan terakhir.







"Mengingat realisasi dan ekspektasi kondisi-kondisi pasar kerja serta inflasi, Fed memutuskan untuk menaikkan kisaran target suku bunga acuan federal funds menjadi 1,5 hingga 1,75 persen," kata bank sentral dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan dua hari.



Baca: The Fed Naikkan Suku Bunga



Perekonomian negara itu diperkirakan tumbuh 2,7 persen pada 2018 dan 2,4 persen pada 2019, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya yang masing-masing 2,5 persen dan 2,1 persen, menurut perkiraan the Fed.



Dalam berita perusahaan, saham Facebook ditutup 0,74 persen lebih tinggi pada Rabu setelah terjun hampir sembilan persen dalam dua sesi sebelumnya, setelah laporan menunjukkan bahwa raksasa media sosial memungkinkan pihak ketiga untuk mengakses data pada jutaan pengguna tanpa sepengetahuan mereka.









(ABD)