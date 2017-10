Harga Minyak Dunia Perpanjang Kerugian

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak dunia turun lebih rendah untuk sesi ketiga berturut-turut pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Hal itu terjadi meskipun data resmi menunjukkan penarikan yang lebih besar dari perkiraan di stok minyak mentah Amerika Serikat (AS).



Mengutip Xinhua, Kamis 5 Oktober 2017, Administrasi Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam laporan mingguannya bahwa persediaan minyak mentah AS turun sebesar 6,0 juta barel menjadi 465,0 juta barel pekan lalu. Namun, ekspor minyak mentah AS melonjak menjadi 1,98 juta barel per hari dan produksi naik untuk minggu keempat berturut-turut, menurut AMDAL.

Analis mengatakan investor menjadi berhati-hati setelah kenaikan kuartal ketiga yang solid. Harga minyak menyaksikan kenaikan tajam pada kuartal ketiga 2017, dengan minyak mentah Brent melonjak sekitar 20 persen, menandai kenaikan kuartalan terbesar sejak 2004, di tengah tanda-tanda penyeimbangan antara penawaran dan permintaan.







West Texas Intermediate untuk pengiriman November turun 44 sen menjadi menetap di USD49,98 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember turun 20 sen menjadi ditutup pada USD55,80 per barel di London ICE Futures Exchange.



Indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 19,97 poin atau 0,09 persen menjadi 22.661,64. Sementara S&P 500 mengalami kenaikan tipis 3,16 poin atau 0,12 persen menjadi 2.537,74. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 2,91 poin atau 0,04 persen menjadi 6.534,63.



Pekerjaan sektor swasta AS mengalami peningkatan sebesar 135.000 pada September, menandai penurunan tajam dari Agustus, menurut Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP yang dirilis. Laporan ADP sering dilihat sebagai pratinjau untuk data payroll nonfarm AS yang diawasi ketat yang akan keluar pada Jumat.









(ABD)