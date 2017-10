Rencana Kenaikan Suku Bunga AS Pengaruhi Harga Komoditas

Metrotvnews.com, Jakarta: Harga emas berakhir lebih rendah di akhir perdagangan September dengan ditutup di level USD1.279.45. Hal itu terjadi karena menguatnya dolar Amerika Serikat (USD) pada ekspektasi kenaikan suku bunga the Fed. Besarnya harapan investor untuk kenaikan suku bunga AS di tahun ini berpotensi dorong pelemahan harga emas di sesi Asia.



Mengutip Monex Asian Market Brief milik Monex Investindo Futures, Senin 2 Oktober 2017, harga minyak berakhir menguat 0,1 persen pada Jumat, ditutup di level USD51,64 seiring investor mempertimbangkan adanya gangguan suplai di Irak Utara. Kenaikan jumlah aktivitas rig AS berpotensi melemahkan harga minyak pada sesi Asia.

EURUSD berakhir lebih tinggi pada Jumat, ditutup di level 1.1815 seiring investor yang bersiap untuk rencana pengurangan stimulus oleh ECB. Harga saat penulisan: 1.1815. EURUSD berpotensi melemah di sesi Asia, menguji support di 1.1765 seiring investor yang mencemaskan pemilu di Spanyol. Rentang potensial terlihat di antara 1.1765-1.1835.



Terbebani oleh data neraca berjalan dan GDP Inggris yang pesimis, GBPUSD berakhir melemah pada Jumat untuk ditutup di level 1.3401 (-0,1 persen). Outlook ekonomi Inggris yang pesimis di akhir pekan lalu berpotensi bebani GBPUSD di sesi Asia, mengincar support di 1.3340. Potensial rentang perdagangan terlihat di antara 1.3340-1.3430.



Greenback yang mengalami penguatan terhadap outlook reformasi pajak AS mendorong naik USDJPY pada Jumat untuk ditutup lebih tinggi di level 112.49 (+0,1 persen). Sedangkan harga saat penulisan yakni berada di 112.64.



USDJPY berpeluang mengalami kenaikan lebih lanjut di sesi Asia, menargetkan resisten kunci di 113.00 jika data dari Tankan menunjukkan hasil yang pesimis. Rentang perdagangan potensial terlihat di antara 112.20-113.00.



AUDUSD melemah 0,3 persen pada Jumat untuk ditutup di level 0.7836 karena solidnya pergerakan dolar seiring optimisnya pidato Fed Harker. Harga saat penulisan: 0.7840. Data inflasi MI yang dirilis pesimis pagi ini berpeluang menjadi beban untuk AUDUSD di sesi Asia untuk menguji support di 0.7800. Potensi rentang perdagangan terlihat di antara 0.7800-0.7870.









