Regulator AS Usulkan Peraturan Pengeboran Lepas Pantai

New York: Regulator Amerika Serikat (AS) telah mengusulkan langkah-langkah pengamanan kembali yang dilakukan setelah tumpahan minyak Deepwater Horizon 2010, yang akan mengurangi peran pemerintah dalam produksi minyak lepas pantai, Wall Street Journal melaporkan.



Mengutip CNBC, Selasa, 26 Desember 2017, Biro Keselamatan dan Penegakan Lingkungan (BSEE), yang mengatur pengeboran minyak dan gas lepas pantai, mengusulkan persyaratan mudah untuk mengalirkan data terkini pada operator produksi minyak ke fasilitas di darat, di mana tersedia untuk diperiksa oleh regulator, Journal melaporkan.

BSEE mengusulkan pemotongan ketentuan yang mengharuskan pemeriksa peralatan kritis pihak ketiga -seperti pencegah ledakan yang gagal dalam kasus Deepwater Horizon- disertifikasi oleh BSEE, Journal melaporkan. Badan tersebut telah mengirimkan proposalnya ke kantor anggaran Gedung Putih.



Ledakan rig Horizon Deepwater di Teluk Meksiko menyebabkan 11 orang tewas dan menyebabkan tumpahan minyak terbesar dalam sejarah AS. Perusahaan minyak BP membayar sekitar USD60 miliar denda dan biaya pembersihan.



Sebelumnya, Kongres AS akhirnya meloloskan rancangan Undang-Undang Pajak (RUU Pajak) Republik untuk merombak kode pajak AS selama tiga dekade. Setelah itu, Kongres AS mengirimkannya ke meja Presiden AS Donald Trump untuk ditandatangani. Ini berpotensi akan memperluas ketimpangan pendapatan dan membengkaknya utang publik.



DPR pada Rabu memilih 224-201 untuk menyetujui paket pemotongan pajak senilai USD1,5 triliun, yang akan berdampak hampir pada setiap bagian dari ekonomi terbesar di dunia itu, bahkan mempengaruhi bisnis besar dan kecil, serta keluarga.





