Pakar Minta Perbankan Mitigasi Risiko Tekan Krisis

New York: Wakil Ketua Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) Larry Thompson menilai memaksakan standar yang berbeda di industri bank dan layanan keuangan lainnya di seluruh dunia dapat memicu krisis keuangan berikutnya. Tentu perlu ada upaya bersama guna menekan sejumlah risiko yang bisa memengaruhi stabilitas perekonomian.



Ketika Amerika Serikat (AS) mengurangi peraturan di bank, Eropa justru selama beberapa tahun terakhir memperkuatnya. Sebelumnya, Senat AS mengeluarkan peraturan baru untuk melunakkan peraturan yang diperkenalkan pada saat krisis keuangan 2008.

Namun di Eropa, pialang diwajibkan pada awal tahun untuk membagi penelitian mereka dari operasi perdagangan mereka, dalam serangkaian upaya untuk meningkatkan transparansi di investasi perbankan.



"Namun, langkah-langkah yang menentang peraturan ini adalah hal yang buruk," kata Larry Thompson, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 17 Maret 2018,



Menurutnya perusahaan bertindak sebagai kliring, yang merupakan lembaga perantara antara pembeli dan penjual sekuritas keuangan. "Harus ada standar lintas negara. Harus ada harmonisasi semua peraturan tersebut," tuturnya.



Ketika ditanya apakah dunia akan berubah ke arah itu, Thompson mengatakan, mungkin tidak. Selanjutnya, ketika ditany a apakah kurangnya koordinasi peraturan perbankan bisa menjadi bibit krisis berikutnya, katanya bisa saja. Secara tradisional, peraturan diperkuat menyusul krisis keuangan dan kemudian mereda kembali.









(ABD)