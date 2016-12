USD Bergerak Melemah terhadap Yen

Metrotvnews.com, Tokyo: Dolar Amerika Serikat (USD) melemah terhadap yen pada Senin atau bergerak lebih rendah setelah hasil Treasury AS menurun pada data ekonomi campuran. Namun demikian, perbaikan ekonomi Amerika Serikat (AS) mulai terlihat dan diharapkan bisa memberi efek positif bagi pergerakan ekonomi dunia.



Mengutip Reuters, Senin 26 Desember, greenback mengalami penurunan sebanyak 0,2 persen pada ¥ 117,300 JPY =. Sedangkan gerak euro stabil di USD1,0457 EUR =. Mata uang mengambil celah gerak saham dari pasar utang AS yang melihat patokan imbal hasil 10 tahun.

Seorang petugas sedang menghitung USD (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

"Pasar mata uang cenderung kurang insentif sebagai pasar utama di Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Risiko USD dan yen melayang tentu berhati-hati terhadap kebijakan proteksionis Pemerintahan Trump," kata Kepala Strategi Mata Uang Mizuhi Securities Masafumi Yamamoto.Baca: Data Ekonomi Positif Dorong USD Menguat Sedangkan di sisi lain, belanja konsumen Amerika Serikat (AS) mengalami peningkatan cukup sederhana pada November lantaran pendapatan rumah tangga gagal untuk mengalami kenaikan pertama kalinya dalam sembilan bulan. Hal itu bisa menjadi salah satu gambaran bahwa ekonomi AS akan melambat di kuartal IV-2016 usai tumbuh cepat di periode sebelumnya.Kendati demikian, ekonomi AS tetap pada pijakan yang kokoh sebagai data lainnya menunjukkan pesanan baru untuk barang modal meningkat di bulan lalu di tengah permintaan untuk mesin, menunjukkan bahwa beberapa hambatan terkait minyak pada pengeluaran bisnis memudar.Baca: USD Melemah Meski Data Ekonomi AS Positif Sementara jumlah orang Amerika mengajukan bantuan pengangguran mencapai level tertinggi pada enam bulan di pekan lalu. Namun, itu tetap di bawah tingkat yang berhubungan dengan kekuatan pasar tenaga kerja. Perlambatan pertumbuhan cenderung bersifat sementara mengingat fondasi ekonomi yang kuat.(ABD)