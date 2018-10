Data Pekerjaan AS Angkat Harga Minyak Mentah

New York: Harga minyak Amerika Serikat (AS) naik sebanyak 0,01 persen pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena data pekerjaan Amerika Serikat (AS) tetap kuat. Di sisi lain, negara anggota OPEC dan non-OPEC terus berupaya menjaga stabilitas harga minyak dunia.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 6 Oktober 2018, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November mengambil USD0,01 untuk menetap di USD74,34 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, harga minyak Brent untuk pengiriman Desember turun USD0,44 menjadi USD84,14 per barel.

"Indikator yang menggembirakan itu berbasis luas. Laporan pekerjaan menunjukkan penciptaan pekerjaan tetap yang stabil," kata Menteri Tenaga Kerja AS Alexander Acosta. Pengangguran Amerika Serikat pada September turun menjadi 3,7 persen, tingkat terendah sejak 1969, menurut data resmi terbaru.



Dalam jumlah rig yang beroperasi secara aktif di Amerika Serikat turun menjadi 1.052 dalam pekan yang berakhir 5 Oktober, sementara jumlah rig yang beroperasi aktif mengambil 22 dari 18 pada minggu sebelumnya, menurut data yang dikeluarkan oleh Baker Hughes pada Jumat.







Di sisi lain, ndeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 180,43 poin atau 0,68 persen menjadi 26.447,05. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 16,04 poin atau 0,55 persen menjadi 2.885,57. Kemudian indeks Nasdaq Composite turun 91,06 poin atau 1,16 persen menjadi 7.788,45.



Tingkat pengangguran menurun menjadi 3,7 persen pada September, dan total lapangan kerja non-pertanian meningkat sebanyak 134.000, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan pada Jumat waktu setempat. Namun, angka itu jauh di bawah kenaikan yang diharapkan sebesar 185.000.



Keuntungan pekerjaan terjadi dalam layanan profesional dan bisnis, dalam perawatan kesehatan, dan dalam transportasi dan pergudangan, kata Departemen Tenaga Kerja AS. Pada September, rata-rata penghasilan per jam untuk semua karyawan swasta naik 8 sen menjadi USD27,24. Selama setahun, rata-rata penghasilan per jam meningkat 73 sen atau 2,8 persen.









(ABD)