Setelah Pertemuan Trump dan Kim, Bursa Asia Menguat

Singapura: Setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un hari ini, bursa Asia bergerak bervariasi dengan kecenderungan naik. Investor menyambut posiif pertemuan kedua pemimpin dunia itu.



Dipantau Medcom.id, Selasa, 12 Juni 2018, indeks acuan Jepang, Hong Kong, Tiongkok, dan Australia menghijau. Sedangkan indeks acuan Singapura, Korea Selatan, dan Vietnam memerah.



Tampak indeks acuan Jepang, Nikkei 225 naik 74,31 poin. Indeks acuan Tiongkok, Shanghai SE Composite naik 27,02 poin. Indeks acuan Hong Kong, Hangseng Index naik 39,36 poin. Sementara indeks acuan Korea Selatan, Kospi turun 1,32 poin. Indeks acuan Singapura, STI turun 11 poin. Kemudian indeks acuan Vietnam, HNX indeks minus 1,96 poin.



Donald Trump dan Kim Jong-un telah menandatangani dokumen kesepakatan dalam pertemuan tersebut. Terdapat empat poin utama yang disetujui kedua pemimpin negara, salah satunya mengenai denuklirisasi. Disebutkan kedua negara bergabung dalam upaya perdamaian yang abadi dan stabilitas di Semenanjung Korea.



"Menegaskan kembali Deklarasi Panmunjom pada 27 April 2018, Korea Utara berkomitmen untuk bekerja menuju denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea," demikian salah satu poin yang ditulis dalam deklarasi tersebut.



Berdasarkan hal ini, Korea Utara setuju untuk mengakhiri perang Korea yang terjadi pada 1950 hingga 1953. Sementara itu, tiga poin lainnya adalah AS dan Korut berkomitmen membangun hubungan baru. Hal ini sesuai dengan keinginan rakyat kedua negara untuk perdamaian dan kemakmuran.



AS dan Korut juga berkomitmen memulihkan hubungan dengan pemulangan segera para tahanan perang yang sudah diidentifikasi. Dokumen ini menyatakan negosiasi lanjutan akan dipimpin Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan pejabat tingkat tinggi Korut. "Pertemuan akan dilakukan sedini mungkin," kata Trump.

(SAW)