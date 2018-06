OPEC Produksi Lebih Banyak Minyak di Mei

Wina: Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) memproduksi lebih banyak minyak pada Mei sebelum pertemuan berikutnya di Wina. Sementara pemimpin de facto minyak Arab Saudi meningkatkan produksinya, laporan bulanan terbaru kartel minyak itu menunjukkan.



Mengutip Antara, Rabu, 13 Juni 2018, produksi minyak mentah OPEC meningkat sebesar 35.000 barel per hari pada Mei dibandingkan dengan April, setelah berbulan-bulan produksi minyaknya rendah. Jumlah total produksi minyak OPEC mencapai 31,87 juta barel per hari pada Mei.

Arab Saudi, penghasil minyak terbesar di OPEC, adalah penyumbang terbesar untuk peningkatan produksi, memompa lebih dari 85.500 barel per hari pada Mei dibandingkan dengan April. Namun, para anggota kartel masih menunjukkan kesesuaian yang tinggi dengan pagu produksi minyak.



Pagu produksi OPEC adalah 32,5 juta barel per hari, yang telah berlangsung selama lebih dari satu tahun untuk memangkas persediaan minyak mentah global. OPEC akan mengadakan pertemuan di Wina pada 22 Juni untuk membahas batas atas atau pagu produksi minyak untuk beberapa bulan mendatang.



Di sisi lain, patokan AS, minyak?West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli, naik 26 sen AS menjadi menetap di USD66,36 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus, merosot 58 sen AS menjadi ditutup di USD75,88 per barel di London ICE Futures Exchange.



Sementara itu, indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,23 persen menjadi 93,820 di akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1748 dari USD1,1787 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3375 dari USD1,3380 pada sesi sebelumnya.









(ABD)