Berpotensi Melemah, Harga CPO Dibebani Kenaikan Produksi

Jakarta: Pergerakan harga CPO pada Senin berpotensi memperdalam penurunannya dari Jumat lalu yang berakhir turun 0,2 persen di level 2.242 ringgit Malaysia. Sentimen negatif masih datang dari kenaikan produksi, lesunya permintaan dari negara konsumen utama, serta kejatuhan harga minyak kedelai.



Mengutip hasil analisa Monex Investindo Futures, Senin, 13 Agustus 2018, laporan produksi cadangan minyak sawit Malaysia menunjukkan pertumbuhan marjinal sebesar 1,2 persen untuk tingkat bulanan di Juli karena meningkatnya produksi sebesar 12,8 persen setelah turun tiga bulan beruntun.

PublicInvest melaporkan bahwa produksi di semenanjung Malaysia naik 15,9 persen untuk tingkat bulanan di tengah kenaikan sebesar 9,5 persen di Malaysia Timur.



PublicInvest mengatakan bahwa kenaikan produksi kemungkinan karena pertumbuhan produksi musiman untuk sebagian besar perkebunan kelapa sawit. Namun, kedua wilayah tersebut mengalami penurunan produksi secara berkelanjutan dibandingkan tahun lalu.



"Kami mengantisipasi pertumbuhan produksi pada tahap berikutnya untuk tahun ini karena perubahan dalam efek biologis," tulis analisa tersebut.



Ekspor CPO juga naik karena peningkatan permintaan dari Uni Eropa meskipun permintaan turun untuk ke semua negara konsumen besar seperti Tiongkok, Pakistan, dan Amerika Serikat (AS).



Pergerakan minyak kedelai berjangka AS, turun hampir lima persen pada Jumat dan menjadi penurunan satu hari terbesar dalam tiga tahun setelah pemerintah memproyeksikan hasil panen di AS yang lebih besar dari perkiraan dan mengatakan stok akan membengkak ke rekor tertinggi.



Pada perdagangan hari ini harga CPO untuk kontrak Oktober 2018 dibuka di level 2.208 ringgit Malaysia, dengan level tertingginya di 2.227 ringgit Malaysia dan level terendahnya di 2.206 ringgit Malaysia, dan harga saat ini sedang berada di level 2.225 ringgit Malaysia (pukul 12.06 WIB).



Potensi pelemahan pada hari ini perlu dikonfirmasi untuk penembusan level support di kisaran 2.205 ringgit Malaysia (support 1), 2.180 ringgit Malaysia (support 2), dan 2.150 ringgit Malaysia. Serta jika harga rebound, untuk mempertahankan penguatannya harga harus menembus level 2.230 ringgit Malaysia (resisten 1), 2.270 ringgit Malaysia (resisten 2), dan 2.230 ringgit Malaysia (resisten 3).





(AHL)