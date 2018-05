Mantan Penasehat Ekonomi Trump Sebut Ekonomi AS Tumbuh Kuat

New York: Mantan Kepala Penasihat Ekonomi Gedung Putih Gary Cohn percaya bahwa ekonomi Amerika Serikat (AS) berada pada posisi yang kuat sekarang ini. Tidak ditampik, membaiknya perekonomian AS sekarang ini memberikan efek tersendiri terhadap pergerakan ekonomi di negara lain di dunia.



"Saya cukup bullish tentang ekonomi saat ini. Segala yang kami pikir akan terjadi, sedang terjadi," kata Cohn, seperti dikutip dari CNBC, Kamis, 10 Mei 2018.

Cohn, yang merupakan mantan eksekutif di Goldman Sachs, mengutip angka pekerjaan yang positif dan manfaat dari reformasi pajak perusahaan. Dia juga mencatat pertumbuhan upah yang lambat kemungkinan membuat Federal Reserve kurang agresif dengan kenaikan suku bunga.







"Kami baru saja mulai melihat pajak memengaruhi pendapatan perusahaan. Ketika saya melihat ekonomi, saya cukup bersemangat tentang di mana kita berada dalam siklus ekonomi," tuturnya.



Dalam hal potensi risiko terhadap pertumbuhan ekonomi, Cohn mengatakan, dia khawatir tentang tarif dan inflasi. Tentu diharapkan kesemuanya itu tidak memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi AS termasuk upaya memacu perdagangan serta menekan defisit.



"Saya khawatir tentang itu. Saya tidak suka tarif. Saya tidak berpikir kami ingin harga baja dan aluminium naik. Orang-orang khawatir bahwa kebijakan ekonomi Washington pada tahun ini tidak sejelas seperti tahun lalu," pungkasnya.









(ABD)