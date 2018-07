Dolar AS Menguat Didukung Data Ekonomi Positif

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat terhadap mata uang utama negara lainnya pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Penguatan dapat terjadi karena data ekonomi yang keluar dari Negeri Paman Sam itu secara umum positif.



Mengutip Antara, Jumat, 20 Juli 2018, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1644 dari USD1,148 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3015 dari USD1,3063 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7358 dari USD0,7402.

Sementara itu, USD dibeli 112,47 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 112,85 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9990 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9991 franc Swiss, dan naik ke 1,3252 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3174 dolar Kanada.



Dalam laporan 14 Juli, angka pendahuluan untuk klaim awal yang disesuaikan secara musiman mencapai 207 ribu, turun 8.000 dari tingkat direvisi minggu sebelumnya. Rata-rata pergerakan empat minggu mencapai 220.500, turun 2.750 dari rata-rata direvisi minggu sebelumnya.



Selain itu, USD juga didukung oleh pernyataan terbaru dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Powell mengatakan dalam dua sesi sebelumnya bahwa ekonomi AS berada di titik puncak beberapa tahun, di mana pasar kerja tetap kuat dan inflasi tetap di sekitar target the Fed sebesar 2,0 persen



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 134,79 poin atau 0,53 persen menjadi berakhir di 25.064,50 poin. Indeks S&P 500 merosot 11,13 poin atau 0,40 persen menjadi ditutup di 2.804,49 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir turun 29,15 poin atau 0,37 persen menjadi 7.825,30 poin.



Saham IBM naik 3,27 persen setelah komponen Dow melaporkan hasil kuartalan yang melampaui ekspektasi analis. Laba per saham kuartal kedua perusahaan tidak termasuk barang-barang tertentu, mencapai USD3,08 dan pendapatannya mencapai USD20 miliar.









(ABD)