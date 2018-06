Harga Minyak Terus Melonjak Usai Pengeboran AS Melemah

New York: Harga minyak dunia terus melakukan reli atau menguat pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) setelah data menunjukkan jumlah rig pengeboran aktif Amerika Serikat (AS) menurun minggu ini. Sejauh ini, negara anggota OPEC dan bukan anggota terus berupaya memacu harga minyak dunia di level yang tinggi.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 30 Juni 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus naik USD0,70 untuk menetap di USD74,15 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus bertambah USD1,59 menjadi USD79,44 per barel di London ICE Futures Exchange.

Jumlah rig yang beroperasi di ladang minyak AS turun empat rig hingga totalnya mencapai 858 rig pekan ini, perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes mengatakan dalam laporan mingguannya. Tidak ditampik, kondisi ini memberikan efek terhadap pergerakan harga minyak dunia.



USD yang lebih lemah juga membuat komoditi yang dihargakan dalam USD lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,68 persen menjadi 94,662 pada pukul 3:00 siang. (2000 GMT).



Sementara itu, pasar energi telah bereaksi terhadap ancaman dari administrasi Trump minggu ini, yang mengindikasikan bahwa Gedung Putih akan mencari sanksi negara-negara yang tidak mengurangi impor mereka dari minyak mentah Iran ke nol pada 4 November.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik sebanyak 55,36 poin atau 0,23 persen menjadi 24.271,41. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 2,06 poin atau 0,08 persen ke 2.718,37. Indeks Nasdaq Composite naik 6,62 poin atau 0,09 persen menjadi 7.510,30.









(ABD)