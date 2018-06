Minyak Dunia Merosot Usai OPEC Mendekati Kesepakatan Produksi

New York: Harga minyak dunia jatuh atau merosot pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) karena eksportir minyak mentah di OPEC sepertinya mendekati kesepakatan untuk meningkatkan produksi. Tidak ditampik, pertemuan OPEC cukup menentukan apakah produksi tetap dibatasi atau ditingkatkan yang ujungnya memberi dampak terhadap harga minyak dunia.



Mengutip CNBC, Jumat, 22 Juni 2018, Minyak mentah West Texas Intermediate AS turun 17 sen AS menjadi USD65,54, kembali menguat dari sesi rendah sebesar USD64,34 per barel. Benchmark minyak Brent turun USD1,69 atau 2,3 ??persen menjadi USD73,05 per barel pada pukul 3:10 sore.

WTI mendapat dorongan setelah penyedia informasi energi Genscape mengatakan persediaan minyak mentah di Cushing, pusat Oklahoma diperkirakan turun 2,3 juta barel dalam seminggu sejak Selasa, menurut pedagang yang melihat laporan tersebut. Itu meredakan beberapa kekhawatiran bahwa peningkatan produksi AS akan melebihi permintaan.



Brent mencapai level tertinggi di atas USD80 per barel bulan lalu tetapi telah jatuh dalam beberapa pekan terakhir karena Arab Saudi, pemimpin de facto OPEC, telah mengisyaratkan akan berniat meningkatkan produksi untuk menstabilkan harga.







Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak mengadakan pertemuan dua tahunan di Wina pada Jumat waktu setempat dan secara luas diperkirakan akan setuju untuk memompa lebih banyak, mungkin didukung oleh beberapa produsen lain di luar OPEC, termasuk Rusia.



Iran diperkirakan menentang setiap kenaikan produksi minyak mentah, tetapi sekarang telah mengisyaratkan mungkin mendukung peningkatan yang kecil. "Kami perlu mengeluarkan pasokan ke pasar. Berapa banyak minyak yang kita butuhkan? Sekitar 1 juta (barel per hari) mungkin," kata Menteri Energi Arab Saudi Khalid al-Falih.



Falih mengatakan pasar minyak sekarang telah menyeimbangkan kembali dan tujuannya adalah untuk mencegah kekurangan minyak mentah di masa depan yang dapat menekan pasar. Tentu ada harapan agar harga minyak dunia bisa kembali ke level yang tinggi seperti dulu.









(ABD)