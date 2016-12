Trumponomics Menggoda Investor untuk Kembali ke Ekuitas

Metrotvnews.com, London: Kepemilikan ekuitas oleh investor global mengalami kenaikan ke posisi tertinggi dalam enam bulan di Desember pada taruhan yang royal atas kebijakan fiskal yang dijanjikan Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump. Dalam hal ini, Trump berjanji memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi di masa mendatang.



Selain itu, rencana Trump untuk memotong pajak dan meningkatkan pengeluaran telah mengirim Wall Street DJI .IXIC ke rekor tertinggi pada Desember. Hal itu karena investor menumpuk keuntungan ke segala sesuatu dari bank, untuk energi dan bahan dan nama terkait infrastruktur lainnya.

Ini menunjukkan kepemilikan ekuitas di angka 45,3 persen, tertinggi sejak Juni, menjadi pembatasan tahun yang penting untuk melihat secara signifikan kesukaran di seluruh dunia terhadap kebijakan populis, gerakan politik anti kemapanan tetapi juga tanda-tanda pemulihan ekonomi terutama dari AS untuk pasar negara berkembang.Baca: IMF: Ekonomi Dunia Siap untuk Perubahan Kebijakan AS Mungkin kejutan terbesar adalah Trump memenangkan Pemilu Presiden pada 8 November dengan ekonomi dan kebijakan perdagangan akan membentuk lanskap investasi baru di tahun depan. Tentu hal semacam ini perlu diwaspadai mengingat akan ada dampak terhadap pergerakan bursa saham dan instrumen investasi."Trumponomics akan menjadi faktor kunci untuk menonton di 2017. Jika belanja infrastruktur, pelonggaran fiskal, dan pajak reformasi efektif diimplementasikan maka akan memberkuat pertumbuhan PDB, inflasi, dan pendapatan," kata Global Head of Multi-Asset Investments Pioneer Investments Matteo Germano, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (23/12/2016).Baca: Penjualan Rumah AS Bergerak Naik di November Sedangkan kegagalan untuk menyampaikan hal ini dapat memicu volatilitas dan investor akan menghitung untuk membuang peluang di saham-saham yang memberikan keuntungan maksimal. Untuk itu, sejumlah kebijakan Trump diharapkan benar-benar positif dan nantinya diharapkan mendukung perbaikan ekonomi dunia.(ABD)