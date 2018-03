Powell Dinilai Lebih Fokus ke Data

New York: Jika Ketua Federal Reserve Jerome Powell ingin membedakan dirinya dengan para pendahulunya maka peristiwa minggu ini mewakili setidaknya langkah awal yang berarti untuk melakukannya. Tentu ada harapan agar Powell bisa menjaga stabilitas kebijakan moneter guna mendukung kebijakan fiskal.



Beberapa poin menonjol dari pertemuan resmi pertamanya sebagai kepala bank sentral di mana dia dinilai cenderung lebih fokus pada data daripada teori dan dia tidak akan menjadi budak proyeksi. Yang penting, waktu bisa mengatakan bahwa dia juga akan lebih hawkish tentang suku bunga, mengonfirmasikan apa yang diharapkan banyak pengamat the Fed.

"Dia yang pasti lebih ke poinnya langsung dan tidak hanya sekadar teoritis. Itu bagus dan berbeda. Ketika ada krisis di beberapa titik, keterampilan komunikasi Powell mungkin menjadi aset karena dia sangat langsung," kata Kepala Ekonom Amerika di Natixis Joe LaVorgna, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 24 Maret 2018.



Reaksi spontan the Fed yang baru tidak baik di mana pada Kamis ketika melihat pasar melambung, dengan penurunan rata-rata utama mendekati 1,5 persen dalam perdagangan pagi. Investor berbondong-bondong ke obligasi sebagai safe haven, meskipun masih ada perasaan bahwa the Fed akan menaikkan suku bunga secara agresif.



Selama bertahun-tahun, the Fed telah menyatakan diri sebagai data dependen padahal sebenarnya itu mendasarkan banyak keputusannya pada analisis berbasis model yang sering kelihatan tuli terhadap realitas di lapangan.



Bayangkan, misalnya, ketika pembuat kebijakan telah mengindikasikan tingkat pengangguran 6,5 persen akan menjadi dasar pengetatan kebijakan, hanya untuk menonton level itu datang dan pergi tanpa tindakan apa pun.



Namun, pasar lebih banyak ditunjang oleh kata-kata Powell. Dia menunjukkan, dalam konferensi pers 43-menit yang relatif singkat, ia memiliki minat yang terbatas dalam peramalan. Komite membuat satu keputusan, dan itu untuk menaikkan suku bunga federal sebesar 25 basis poin.



Powell mengatakan selama konferensi pers pertamanya, sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang prakiraan dot-plot untuk suku bunga dari anggota FOMC individu. Indikasinya jelas. "Ini adalah apa yang kami putuskan hari ini, dan itu tidak banyak berpengaruh pada apa yang akan terjadi besok," pungkasnya.









(ABD)