Harga Minyak Dunia Naik ke USD63,80/Barel

New York: Harga minyak mentah dunia ditutup menguat pada perdagangan Selasa waktu setempat karena investor menunggu data resmi mengenai stok minyak mentah AS.



Melansir Xinhua, Rabu, 20 Desember 2017, West Texas Intermediate untuk pengiriman Januari naik USD0,30 menjadi USD57,46 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Februari menguat USD0,39 menjadi ditutup ke level USD63,80 per barel di London ICE Futures Exchange.



Persediaan minyak AS, yang dijadwalkan untuk diluncurkan pada Rabu oleh Energy Information Administration (EIA), diperkirakan akan menunjukkan penurunan selama lima minggu berturut-turut.



Minyak yang disimpan di tangki dan terminal AS sejak minggu lalu ini mungkin turun ke tingkat terendah dalam lebih dari dua tahun, menurut survei Bloomberg pada Selasa.



Dolar AS yang lebih lemah juga membuat minyak berdenominasi dolar lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya.



Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,27 persen pada 93,446 pada akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1846 dolar AS dari 1,1783 dolar pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik ke 1,3386 dolar AS dari 1,3385 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7663 dolar dari 0,7667 dolar AS.









(AHL)