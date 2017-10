Emas Dunia Turun Usai Ekuitas Menguat

Metrotvnews.com, Chicago: Kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena dolar Amerika Serikat (USD) dan ekuitas menguat. Sejumlah sentimen biasanya memberikan efek terhadap pergerakan harga emas.



Mengutip Xinhua, Selasa 3 Oktober 2017, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember mengalami penurunan sebanyak USD9 atau 0,70 persen dan ditutup pada posisi sebesar USD1.275,80 per ounce. Penyelesaiannya adalah yang terendah sejak 8 Agustus.

Indeks USD sebuah ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, mengalami kenaikan sebanyak 0,56 persen menjadi 93,62 pada 1724 GMT. Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah. Saat dollar naik, emas berjangka akan turun seperti emas, yang diukur dengan USD, menjadi lebih mahal bagi investor.



Logam mulia juga terseret turun karena Dow Jones Industrial Average AS naik tajam sebanyak 131,62 poin atau 0,59 persen pada 1747 GMT. Tembakan massal di AS, Las Vegas, yang menyebabkan setidaknya 58 orang tewas dan 515 terluka, gagal untuk meminta permintaan emas emas yang aman.



Tekanan untuk emas juga berasal dari hasil perbendaharaan AS yang mengalami peningkatan karena ekspektasi kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve akhir tahun ini. Tidak ditampik, rencana kenaikan suku bunga memberikan efek terhadap gerak komoditas.



Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 2,2 sen atau 0,13 persen, menjadi ditutup pada USD16.654 per ounce. Platinum untuk Januari berikutnya naik YSD1,10 atau 0,12 persen, untuk menetap di USD916,60 per ounce.





(ABD)