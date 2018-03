OPEC Catat Produksi Minyak Terus Menurun

Wina: Produksi minyak Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) tercatat terus menurun selama lima bulan terakhir. Sementara pemompa minyak lainnya diperkirakan akan menghasilkan lebih banyak lagi.



Mengutip Xinhua, Kamis, 15 Maret 2018, OPEC pada Februari memompa 32,19 juta barel per hari, dan 77 ribu barel kurang dari Januari, menurut laporan tersebut. Bulan kelima berturut-turut OPEC memproduksi lebih sedikit minyak.

Venezuela menyumbang kontribusi terbesar terhadap penurunan produksi bulan lalu, menghasilkan 51.900 barel per hari kurang dari Januari. Sementara produksi minyak kartel menurun dalam lima bulan terakhir, produsen non-OPEC memompa lebih banyak minyak.







OPEC dan sekutunya benar-benar berpegang pada kesepakatan plafon produksi minyak untuk mengembalikan pasar minyak ke pasar. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa permintaan minyak global meningkat karena kinerja ekonomi yang lebih baik.



Sebelumnya, harga minyak dunia pada 2018 diproyeksikan akan terus stabil setelah OPEC memangkas produksi minyak bumi hingga 1,8 juta barel per hari (bph) sejak 2016. Pemangkasan itu mampu mengerek kembali harga minyak dunia di kisaran USD70 per barel.



Pimpinan OPEC Suhail al-Mazrouein menyatakan kestabilan harga dipicu oleh tingkat kepatuhan para anggota OPEC. Hingga Januari 2018 lalu, tercatat tingkat kepatuhan atas pemangkasan produksi mencapai 133 persen.









(ABD)