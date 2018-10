Trump Diminta Tidak Kritik Independensi The Fed

New York: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump seharusnya tidak mengkritik lembaga independen seperti Federal Reserve. Apa yang dilakukan the Fed dari sisi kebijakan moneter dilakukan dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi AS, terutama mencegah terjadinya krisis yang bisa datang kapan saja dan di mana saja.



Gary Cohn, yang merupakan mantan penasihat utama ekonomi Trump, mengatakan tugas Presiden adalah menunjuk pejabat yang membuat kebijakan dan kemudian membiarkan mereka melakukan pekerjaan mereka.

"The Fed melakukan pekerjaan mereka sebagai lembaga independen. Saya tidak berpikir dia (Trump) harus memberikan komentar (pedas) pada lembaga independen (seperti the Fed)," kata Cohn, seperti dilansir dari CNBC, Jumat, 19 Oktober 2018.



Cohn adalah mantan Direktur Dewan Ekonomi Nasional dan Presiden and Chief Operating Officer Goldman Sachs. Dia meninggalkan pemerintahan pada April setelah terjadi beberapa perselisihan dengan Trump, termasuk tarif administrasi telah diberlakukan pada impor dari Tiongkok dan tempat lain.



Terkait the Fed, Cohn sepakat dengan kebijakan umum mengenai kenaikan suku bunga oleh bank sentral. Tentu kondisi itu berbeda dengan posisi Trump, yang beranggapan kenaikan suku bunga oleh the Fed menimbulkan bahaya terbesar bagi ledakan ekonomi yang terjadi di bawah pengawasannya.



"Jika Anda melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam ekonomi, ketika Anda melihat angka sebenarnya, kita jauh melebihi pertumbuhan, dan kita jauh melebihi pada pekerjaan. The Fed pada dasarnya berada pada target," kata Cohn.



Sebelumnya, mantan Ketua Fed Alan Greenspan mengatakan Fed harus melanjutkan perjalanannya terlepas dari tekanan politik dari Gedung Putih. Sedangkan mantan Wakil Ketua Fed Stanley Fischer memperingatkan kritik Trump dapat menjadi bumerang dengan memaksa Fed mengeluarkan kebijakan yang lebih agresif hanya untuk membuktikan kemerdekaannya.









(ABD)