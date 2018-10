USD Tumbang Usai Poundsterling Menghijau

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) turun dari level tertinggi tujuh pekan terhadap sejumlah mata uang pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Hal itu akibat penurunan imbal hasil obligasi AS dan karena sterling naik menyusul laporan yang menghidupkan kembali harapan bahwa Inggris dan Uni Eropa berada di tepi kesepakatan Brexit.



Mengutip Antara, Rabu, 10 Oktober 2018, indeks yang melacak USD terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,11 persen menjadi 95,651. Para investor membuang obligasi AS pekan lalu di tengah kekhawatiran bahwa inflasi domestik mungkin meningkat, mendorong Federal Reserve AS untuk mempercepat laju kenaikan suku bunganya.

Pada Selasa, imbal hasil obligasi 10 tahun AS yang dijadikan sebagai acuan, naik ke tertinggi tujuh tahun di 3,261 persen sebelum mundur kembali menjadi 3,2101 persen karena harga ekuitas yang lebih lemah dan kekhawatiran tentang pertumbuhan global.



Euro dibantu oleh laporan Dow Jones bahwa kesepakatan tentang persyaratan bagi Inggris untuk meninggalkan blok ekonomi dapat dicapai secepatnya Senin 15 Oktober. Mata uang tunggal telah melemah sebelumnya karena kekhawatiran tentang ketegangan antara Uni Eropa dan Italia atas anggaran negara itu.



Sebelumnya, Menteri Ekonomi Italia Giovanni Tria melontarkan nada tegas tentang rencana anggarannya yang kontroversial di parlemen Roma. Patokan imbal hasil obligasi pemerintah Italia bertenor 10-tahun naik menuju tertinggi 4,5 ahun.



Euro jatuh ke level terendah tujuh minggu di USD1,14325. Mata uang tunggal terakhir di USD1,15000, naik 0,08 persen. Euro juga turun 0,1 persen menjadi 129,980 yen. Sterling membalikkan penurunan sebelumnya menjadi naik ke USD1,3147 atau menguat 0,41 persen. Terhadap euro, naik 0,36 persen menjadi 87,45 pence per euro.



Sementara itu yuan stabil di dekat terendah tujuh minggu terhadap greenback, karena tekanan likuiditas di pasar yuan luar negeri di Hong Kong membantu menstabilkan sentimen. Yuan Tiongkok di luar negeri turun menjadi 6,9350 yuan per USD, sebelum terkoreksi ke 6,9158, yang sedikit berubah pada hari itu.





(ABD)