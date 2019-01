Dolar AS Lemah

New York: Kurs dolar AS melemah terhadap mata uang pound Inggris pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), menjelang pemungutan suara Brexit di parlemen Inggris pada Selasa waktu setempat.



Mengutip Antara, Selasa, 15 Januari 2019, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,06 persen menjadi 95,6124 pada akhir perdagangan.

Sementara itu pound menyentuh tertinggi dua bulan pada perdagangan Senin terhadap dolar AS. Ini terjadi setelah sebuah laporan menunjukkan bahwa sebuah faksi anggota parlemen pro-Brexit dapat mendukung kesepakatan Brexit Perdana Menteri Theresa May di parlemen.



Pada akhir perdagangan New York, euro tidak berubah di level 1,1465 dolar AS dari 1,1465 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,2865 dolar AS dari 1,2845 dolar AS pada sesi sebelumnya.



Sementara itu dolar Australia turun menjadi 0,7198 dolar AS dari 0,7206 dolar AS. Dolar AS dibeli 108,20 yen Jepang, lebih rendah dari 108,48 yen Jepang pada sesi sebelumnya.



Sedangkan dolar AS turun menjadi 0,9813 franc Swiss dari 0,9844 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3267 dolar Kanada dari 1,3271 dolar Kanada.





(AHL)