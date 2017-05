Kepala Forex Tiongkok: Tidak Ada Devaluasi Yuan

Metrotvnews.com, Beijing: Tiongkok tidak memiliki niat dan tidak perlu melakukan devaluasi mata uang yuan sebagai mata uang yang kompetitif. Hal ini diutarakan kata kepala regulator devisa negara tersebut, Pan Gongsheng,



Dia mengatakan bahwa penyelamatan likuiditas Bank Rakyat Tiongkok ke pasar adalah untuk mencegah fluktuasi nilai tukar yang berlebihan dan untuk menjaga stabilitas pasar.

"TIongkok tidak memiliki niat untuk meningkatkan daya saing melalui devaluasi mata uang. Ia tidak memiliki keinginan ini, dan juga tidak memiliki kebutuhan ini," ujar Pan yang mengelola Administrasi Valuta Asing China, dikutip dari Reuters, Minggu 7 Mei 2017.Tiongkok bekerja keras untuk meningkatkan fleksibilitas nilai tukar dan menjaga stabilitasnya, tambahnya. Ini bagus untuk masyarakat internasional dan akan menghindari efek spillover negatif dari penyesuaian nilai tukar yang tidak teratur atau devaluasi kompetitif oleh mata uang lainnya, tegas Pan, yang juga merupakan wakil gubernur Bank Rakyat TIongkok.Yuan naik hampir sekitar 0,6 persen sepanjang tahun ini, telah kehilangan hampir 7 persen pada 2016. Pada bulan November, yuan mencapai titik terendah delapan tahun menyusul pemilihan mengejutkan Donald Trump sebagai presiden A.S. Dalam jajak pendapat Reuters pekan lalu, yuan diperkirakan akan melemah menjadi 7,07 per dolar dalam setahun.Meskipun retorika keras tentang Tiongkok di jalur kampanye, Trump baru-baru ini memiliki kata-kata hangat untuk rekannya Perdana Menteri (PM) Tiongkok Xi Jinping. Trump memuji dia karena mencoba untuk mengendalikan Korea Utara yang memiliki senjata nuklir. Trump juga telah menghapus janjinya kepada label Tiongkok sebagai sebuah "manipulator mata uang" dan memberlakukan tarif pada impor TIongkok.Berbicara di sebuah forum pada hari Minggu yang diselenggarakan oleh Phoenix Television yang berbasis di Hong Kong, Wakil Menteri Keuangan China Zhu Guangyao mengatakan bahwa perselisihan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat harus diselesaikan melalui "metode kooperatif".Tiongkok dan Amerika Serikat perlu memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Tiongkok juga akan memperhatikan rencana pemotongan pajak Trump, kata Zhu, tanpa menjelaskan lebih jauh. Bulan lalu, Trump meluncurkan rencana satu halaman yang mengusulkan pemotongan pajak AS yang bisa berdampak kepada kenaikan defisit negara.(SAW)