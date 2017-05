Penjelasan Pertumbuhan Ekonomi AS Melambat di Kuartal I-2017

Metrotvnews.com, New York: Perusahaan-perusahaan yang ada di S&P 500 yang menghasilkan lebih dari separuh pendapatan mereka di luar negeri membukukan pertumbuhan pendapatan di kuartal I-2017 sebanyak 19,9 persen. Secara rata-rata tumbuh dua kali lipat dari perusahaan yang melakukan sebagian besar bisnis mereka di dalam negeri, menurut FactSet.



FactSet menilai, kondisi itu membantu menjelaskan kesenjangan antara hasil kuartalan yang kuat dan data ekonomi yang lamban seperti laporan Jumat yang menunjukkan Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat (AS) mengalami peningkatan hanya 0,7 persen pada kuartal pertama di tahun ini, laju paling lambat dalam tiga tahun.

Faktanya, analisis CNBC menemukan bahwa selisih antara pertumbuhan laba per saham dan ekspansi produk domestik bruto pada kuartal pertama merupakan yang terluas sejak periode ketiga di 2011. Tentu kondisi semacam ini perlu dicermati dengan baik untuk melihat peluang pertumbuhan bisnis di masa mendatang."Kami melihat beberapa kenaikan dalam pertumbuhan yang berada di luar AS yang tercermin dalam angka pendapatan ini," kata CEO The Earnings Scout Nick Raich, seperti dikutip dari CNBC, Rabu 3 Mei 2017, seraya menunjukkan bahwa data AS bersifat domestik.Sekitar 46 persen penjualan perusahaan di S&P 500 secara keseluruhan berasal dari pasar luar negeri. Dalam hal ini, AS masih merupakan ekonomi terbesar di dunia, namun pertumbuhannya mengalami stagnasi sementara dunia lainnya terus meningkat.Pada April, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) meningkatkan perkiraan pertumbuhan tahunan untuk Tiongkok dan area euro sebesar 0,1 persen dari laporannya pada Januari. Sedangkan perkiraan untuk pertumbuhan ekonomi AS tidak berubah.IMF menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk Jepang dan Inggris masing-masing dengan 0,4 persen dan 0,5 persens. Untuk keseluruhan perkiraan berada di angka 0,1 persen terkait pertumbuhan ekonomi global di tahun ini.(ABD)