USD Bervariasi Usai The Fed Mulai Pertemuan Kebijakan Moneter

Metrotvnews.com, New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) diperdagangkan bervariasi terhadap mata uang utama lainnya pada Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), karena Federal Reserve memulai pertemuan kebijakan moneter dua harinya.



Mengutip Antara, Rabu 3 Mei 2017, diperkirakan secara luas bahwa bank sentral AS akan mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah saat pertemuan diakhiri pada Rabu sore waktu setempat.

Menurut alat FedWatch CME Group, ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga pada Mei hanya 4,8 persen. Sementara itu, investor juga menunggu laporan penggajian non pertanian yang diawasi ketat, yang akan dirilis pada Jumat.Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,04 persen menjadi 99,038 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro mengalami kenaikan menjadi USD1,0923 dari USD1,0906, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2924 dari USD1,2908 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7528 dari USD0,7534.Dolar AS dibeli 112,05 yen Jepang, lebih tinggi dari 111,83 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9926 franc Swiss dari 0,9954 franc Swiss, dan naik tipis menjadi 1,3724 dolar Kanada dari 1,3663 dolar Kanada.(ABD)