Ekonom Meksiko: Tarif Trump Ancam Perekonomian Global

Tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang dikenakan pada beberapa mitra dagang utamanya dapat memicu tumbuhnya inflasi dan mengganggu pertumbuhan ekonomi global. Perlu ada kajian kembali guna menyehatkan perekonomian global yang salah satunya menekan proteksionisme.



"Risiko geopolitik saat ini lebih mudah ditransmisikan ke seluruh ekonomi global, terutama Amerika Serikat yang merupakan ekonomi terbesar di dunia sedang khawatir, kata Ekonom Meksiko Gabriel Casillas, seperti dikutip dari Xinhua, Kamis, 21 Juni 2018.

"Selalu ada konflik di beberapa bagian dunia, tetapi saluran transmisi melalui pasar dan makroekonomi tidak pernah jelas," kata Casillas, yang juga Presiden Komite Studi Ekonomi Nasional di Lembaga Meksiko Eksekutif Keuangan (IMEF).







Casillas mencatat bahwa hal-hal sekarang telah berbeda karena risiko terkait dengan topik yang sangat khusus dan terkait dengan makroekonomi pasar berasal dari tekanan inflasi di Amerika Serikat. Sewajarnya Amerika Serikat melihat efek kebijakannya terhadap perekonomian dunia.



Tarif baru pada impor akan menyebabkan harga yang lebih tinggi untuk beberapa barang, dan jika inflasi AS naik lebih dari yang diharapkan maka itu bisa menyebabkan Federal Reserve menaikkan suku bunganya lebih banyak di masa menndatang.



"Sejak 1970-an, setiap kali the Fed menaikkan suku bunga maka itu memicu krisis di pasar negara berkembang," kata Casillas.



Pekan lalu, the Fed menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar seperempat poin persentase pada kenaikan kedua tahun ini dan yang ketujuh sejak akhir 2015. Agensi memperkirakan total empat kenaikan tahun ini yakni tiga pada 2019 dan satu pada 2020.









