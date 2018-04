Harga Emas Dunia Perkasa

Chicago: Harga emas dunia dalam kontrak berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berbalik menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Kondisi itu terjadi karena ekuitas turun dan dolar Amerika Serikat (USD) melemah.



Mengutip Antara, Rabu, 25 April 2018, dalam kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni, harga logam mulia ini naik sebanyak USD9,0 atau 0,68 persen menjadi menetap di USD1.333 per ounce.

Dalam aksi jual di pasar saham, Dow Jones Industrial Average kehilangan 379,29 poin atau 1,55 persen pada pukul 17.01 GMT. Kerugian ekuitas ini mendorong kenaikan logam mulia karena investor mencari aset yang aman.



Emas mendapat dukungan tambahan karena indeks dolar AS, yang mengukur nilai greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lain, turun 0,15 persen menjadi 90,79 pada pukul 16.51 GMT.



Emas dan dolar AS biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS turun maka emas berjangka akan naik, karena emas yang diukur dengan dolar AS menjadi lebih murah bagi para investor.



Dalam tiga sesi terakhir berturut-turut, emas telah membukukan kerugian karena dolar AS yang lebih kuat, peningkatan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat dan berkurangnya ketegangan geopolitik. Kenaikan harga pada Selasa mengakhiri penurunan selama tiga sesi tersebut.



Adapun perak, untuk pengiriman Mei harganya naik 11,6 sen AS atau 0,70 persen menjadi menetap di USD16,703 per ounce, dan platinum untuk penyerahan Juli naik USD12,6 atau 1,37 persen menjadi ditutup pada USD935 per ounce.









(ABD)