Harga Minyak Dunia Berjaya

New York: Ketegangan geopolitik mengenai Iran dan Venezuela terus mendukung pasar minyak yang akhirnya mendorong harga minyak mentah dunia naik pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB) di New York Mercantile Exchange dan London ICE Futures Exchange.



Mengutip Antara, Selasa, 22 Mei 2018, patokan Amerika Serikat, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI), untuk pengiriman Juni harganya naik sebanyak USD0,96 menjadi menetap di USD72,24 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent, untuk pengiriman Juli harganya naik USD0,71 menjadi ditutup pada USD79,22 per barel.

Kekhawatiran geopolitik bahwa sanksi Amerika Serikat terhadap Iran dapat mengurangi pasokan minyak mentah negara itu telah menyebabkan harga minyak melonjak dalam beberapa pekan terakhir.



Amerika Serikat mengenakan sanksi terhadap Iran setelah Presiden Donald Trump pekan lalu mengumumkan negaranya menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran, perjanjian internasional penting yang ditandatangani pada 2015.







Para pedagang bertaruh tindakan tersebut akan mengurangi pasokan minyak mentah global. Beberapa analis mengatakan sanksi bisa menghapus satu juta barel per hari minyak mentah Iran dari pasar, sementara yang lain mengatakan dampaknya akan terbatas menjadi kurang dari 500.000 barel per hari.



Pasar sekarang juga mempertimbangkan kemungkinan tambahan sanksi AS terhadap Venezuela setelah pemilihan presiden negara tersebut dimenangkan oleh Presiden Nicolas Maduro. Maduro pada Minggu mengamankan masa jabatan enam tahun kedua dalam pemilihan presiden.



Amerika Serikat secara aktif mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi minyak terhadap Venezuela, di mana produksi minyaknya telah turun sepertiga dalam dua tahun terakhir ke terendah dalam beberapa dekade.



Dalam perkembangan terkait, raksasa jasa minyak Baker Hughes melaporkan pada Jumat 18 Mei bahwa jumlah rig minyak AS tetap stabil di 844 rig minggu ini setelah naik selama enam minggu berturut-turut.









(ABD)