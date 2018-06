Gerak USD Kokoh Usai Laporan Pekerjaan yang Kuat

New York: Indeks dolar Amerika Serikat (USD) meningkat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Hal itu karena investor bermeditasi pada laporan pekerjaan yang lebih baik dari perkiraan di negara itu.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 2 Juni 2018, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1663 dari USD1,1691 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,3345 dari USD1,3290 pada sesi sebelumnya.

Dolar Australia naik menjadi USD0,7570 dari USD0,7566. Sedangkan USD membeli 109,53 yen Jepang, lebih tinggi dari 108,68 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik ke 0,9887 franc Swiss dari 0,9849 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,2969 dolar Kanada dari 1,2958 dolar Kanada.



Total gaji pekerja non-pertanian AS meningkat 223.000 pada Mei, jauh lebih tinggi dari perkiraan ekonom yang sebesar 188.000 dengan tingkat pengangguran turun tipis menjadi 3,8 persen, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan.



Pada Mei, rata-rata penghasilan per jam untuk semua karyawan pada gaji non-pertanian swasta meningkat 8 sen menjadi USD26,92. Selama setahun, rata-rata penghasilan per jam telah meningkat 71 sen atau 2,7 persen, menurut Departemen Tenaga Kerja AS.







"Pada 3,8 persen, tingkat pengangguran sekarang berada pada siklus 2.000 atau rendah. Jika itu turun lagi, kita harus kembali ke 50-60 tahun untuk menemukan tingkat kesehatan kerja yang sebanding," kata Kepala Ekonom FTN Financial Chris Low, dalam sebuah catatan.



Aktivitas ekonomi di sektor manufaktur berkembang pada Mei, dan ekonomi secara keseluruhan tumbuh untuk bulan ke-109 berturut-turut, menurut laporan terbaru yang dirilis oleh Institute for Supply Management (ISM).



Indeks manufaktur, juga dikenal sebagai indeks manajer pembelian (PMI), terdaftar 58,7 persen, peningkatan 1,4 poin persentase dari pembacaan April 57,3 persen. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,24 persen pada 94,203 pada akhir perdagangan.









