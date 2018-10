Bank Dunia: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap Positif

Jakarta: Bank Dunia dalam laporan terbaru bertajuk 'Ekonomi Asia Timur dan Pasifik Oktober 2018' mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap positif didukung permintaan domestik yang kuat. Hal itu tetap terjadi meskipun lingkungan global belum stabil dan tidak menentu.



Lembaga keuangan internasional itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,2 persen pada 2018 dan 2019, dan secara bertahap menguat menjadi 5,3 persen pada 2020. Namun Bank Dunia memperingatkan bahwa risiko-risiko negatif juga meningkat.

Konsumsi swasta diperkirakan meningkat sehubungan dengan pemilihan presiden tahun depan, berlanjutnya inflasi rendah, kondisi pasar tenaga kerja yang kuat, dan pemulihan pertumbuhan kredit. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan investasi akan tetap kuat, khususnya setelah pemilihan presiden karena berkurangnya ketidakpastian politik.



"Demikian pula karena ekspansi ruang fiskal terkait dengan reformasi pendapatan yang sedang berlangsung, konsumsi pemerintah juga diproyeksikan menguat," kata laporan itu, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2018.







Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan lebih kuat dan inflasi yang rendah, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2018 berdasarkan garis kemiskinan internasional diperkirakan turun menjadi 4,9 persen, atau 0,8 persen lebih rendah dari 2017.



Mengingat peningkatan ekspektasi dalam pertumbuhan, tingkat kemiskinan ekstrem diproyeksikan menurun sebesar 0,7 persen pada 2019 dan 0,6 persen pada 2020. Sementara itu, tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan kelas pendapatan menengah ke bawah diperkirakan turun dari 27,3 persen pada 2017 menjadi 25,4 persen pada 2018 dan 21,9 persen pada 2020.



Pengurangan tersebut diproyeksikan lebih lambat daripada penurunan tahunan dalam kemiskinan selama 2006-2010, ketika tingkat kemiskinan ekstrim turun rata-rata 2,9 persen per tahun, sebagian karena tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 6,1 persen per tahun selama periode sebelumnya.



Bank Dunia memperingatkan risiko-risiko terhadap prospek pertumbuhan Indonesia, terutama dampak negatif dari meningkatnya ketidakpastian global. Normalisasi berkelanjutan kebijakan moneter AS, bersama dengan gejolak yang terkait dengan Argentina dan Turki, mendorong para investor keluar dari pasar negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.



Sebagai akibatnya, laporan Bank Dunia menyebutkan mata uang rupiah telah terdepresiasi dan imbal hasil obligasi meningkat. Menurut laporan Bank Dunia, imbal hasil obligasi yang lebih tinggi akan menyebabkan kenaikan biaya bagi korporasi, yang bisa mengurangi pemulihan kredit baru dan investasi swasta.









(ABD)