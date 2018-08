New York: Saham-saham di Wall Street bervariasi pada penutupan perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), karena investor mempertimbangkan beberapa data ekonomi utama dan laporan laba emiten.



Mengutip Antara, Kamis, 23 Agustus 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 88,69 poin atau 0,34 persen menjadi 25.733,60. Indeks S&P 500 berkurang 1,14 poin atau 0,04 persen menjadi 2.861,82. Indeks Komposit Nasdaq berakhir naik 29,92 poin atau 0,38 persen menjadi 7.889,10.

Pengecer toserba AS, Target, merilis hasil laba kuartalan pada Rabu, 22 Agustus 2018 yang melampaui ekspektasi Wall Street. Laba per saham yang disesuaikan mencapai USD1,47 untuk kuartal kedua sementara pendapatannya mencapai USD17,78 miliar. Saham Target melonjak, ditutup 3,21 persen lebih tinggi menjadi USD85,94 per saham.



Di sisi ekonomi, penjualan existing home (rumah yang sebelumnya telah dimiliki atau rumah yang sudah dibangun sebelumnya selama satu bulan atau dikenal juga dengan home resales/rumah bekas) di AS melemah untuk bulan keempat berturut-turut pada Juli, ke laju paling lambat dalam lebih dari dua tahun, lapor National Association of Realtors.



Total penjualan existing home, yang telah menyelesaikan transaksi mencakup rumah keluarga tunggal, townhomes, kondominium dan co-ops, turun 0,7 persen ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman 5,34 juta unit bulan lalu, asosiasi mengatakan pada Rabu.



Simposium ekonomi tahunan The Fed yang akan dimulai akhir pekan ini di Jackson Hole, di negara bagian Wyoming AS, juga menjadi fokus.



Ketua Fed Jerome Powell akan menyampaikan pidato pada Jumat, 24 Agustus dan pertemuan tersebut akan bertema seputar gagasan perubahan struktur pasar dan implikasi untuk kebijakan moneter ke depan.





(AHL)