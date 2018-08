Harga Emas Rebound

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange sedikit lebih rendah pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), tertekan penguatan saham-saham AS setelah kembali menguat dari penurunan sesi sebelumnya.



Mengutip Antara, Jumat, 17 Agustus 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun sebanyak USD1,0 atau 0,08 persen menjadi di USD1.184,00 per ons, tingkat terendah baru sejak Januari 2017. Memanasnya tensi geopolitik belum memberikan pengaruh terhadap menguatnya harga emas.

USD yang lebih kuat telah mendorong logam mulia turun tajam selama sesi sebelumnya, di tengah krisis mata uang Turki. Pada Kamis pagi, emas berhasil mendapatkan kembali beberapa kerugiannya, tetapi membalikkan tren kenaikkannya di bawah tekanan meningkatnya ekuitas.



Dow Jones Industrial Average menguat 1,70 persen atau 428,23 poin menjadi 25.590,64 pada pukul 18.06 GMT, didorong oleh perolehan laba yang kuat dari Walmart dan Cisco Systems, bersama dengan dukungan tambahan karena AS dan Tiongkok bersiap untuk melanjutkan pembicaraan perdagangan di Washington bulan ini.



Indeks S&P 500 dan Nasdaq mengikuti kenaikan indeks Dow Jones. Ketika ekuitas membukukan keuntungan, logam mulia biasanya turun karena investor tidak selalu mencari aset-aset safe haven. Meski demikian, logam mulia tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang menggiurkan.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik 25,9 sen atau 1,79 persen menjadi ditutup pada USD14,713 per ons. Sedangkan platinum untuk penyerahan Oktober naik sebanyak USD12,60 atau 1,63 persen menjadi menetap di USD784,50 per ons.









